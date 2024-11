In queste ore non sembra esserci pace per Shaila e Lorenzo. Nuova lite, dove i due non si sono risparmiati. Lei l’ha accusato: “Perché non ascolti ca**o? Ma c’hai 30 anni. Mi sembri Mario Merola con sta sceneggiata”. Spolverato è sbottato: “Non mi dire che sono lui, mi ferisci”.

Lo scontro tra Shaila e Lorenzo

Che caos nella Casa del Grande Fratello! Non solo l’accesa discussione tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, anche nella coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta le cose non sembrano andare nel migliore dei modi e ne sono nati degli scontri. Già nel corso del pomeriggio la ballerina era sbottata e il tutto si è protratto nel corso della giornata.

Tutto è nato dal confronto che c’è stato ieri tra Shaila Gatta ed Helena Prestes, in cui la brasiliana le ha riportato una confidenza fatta da Lorenzo. Secondo quanto detto infatti lui sarebbe infastidito dal saperla felice se dovesse mai avvicinarsi a un altro uomo. Queste parole hanno lasciato di stucco Shaila che, ovviamente, ha subito chiesto spiegazioni al partner. Ma con scarsi risultati, dato che lui ha negato, dando della bugiarda alla Prestes. In ogni caso la Gatta ha messo in dubbio tutto e per tale ragione si è poi arrivati allo scontro notturno.

Lorenzo nel frattempo si era lamentato di Shaila Gatta e non riusciva a capire come avesse potuto fidarsi e credere a quanto detto da Helena.

Successivamente Shaila ha spiegato a Lorenzo di non aver mai messo in dubbio la loro storia, ma ha fatto presente che in parte ha creduto alle parole riferite dalla modella. Lorenzo però, fermo sulle sue convinzioni, ha accusato Shaila Gatta di non credere abbastanza alla loro storia. Questo dunque ha portato la ballerina ad avere un crollo e cominciare a urlare:

“Perché non ascolti ca**o? perché non ascolti? Ca**o. Ma c’hai 30 anni, ma com’è possibile? Tu non ascolti, io non ce la faccio più, tu porti una persona allo stremo. Porti gli altri allo stremo. Mi fai sempre sentire sbagliata. Sei pronto a chiudere. Tu stai per chiudere una conoscenza perché non mi sono fidata su una cosa di te. Mi sembri Mario Merola“.

Quest’ultima frase, quando Shaila Gatta ha nominato il re della “sceneggiata”, ha portato Lorenzo a sbottare: “Non mi dire Mario Merola! Mi ferisci. Allora io penso che sei falsa! Non pensi che ‘Mario Merola‘ me l’ha detto un bambino da piccolo e mi ha picchiato dicendo ‘tu sei un Mario Merola’. Se è successo? Sì!”.

Animi piuttosto accesi nella Casa del Grande Fratello!