Stando alle prime anticipazioni emerse, domani sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello per Lorenzo Spolverato ci sarà un conforto con il “guru della moda”, di cui si è tanto parlato in questi mesi.

Il retroscena su Lorenzo Spolverato

Uno dei protagonisti di questo Grande Fratello è di certo Lorenzo Spolverato. Il modello infatti fin da subito è finito al centro dell’attenzione mediatica e negli ultimi mesi ha fatto discutere per via della relazione con Shaila Gatta. Ma non solo. Chi segue il reality show di Canale 5 sa bene che il gieffino è stato il protagonista di diversi gossip, che hanno fatto mormorare sia dentro che fuori la casa.

Domani sera intanto andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e, stando alle prime anticipazioni emerse, si parlerà proprio di Lorenzo. Stando a quanto rivela il settimanale Chi infatti a varcare la porta rossa, per avere un confronto con Spolverato, sarà il “guru della moda”, di cui si è tanto parlato. Il gieffino, come sappiamo, ha negato il legame con lo stilista, che ha invece ribadito di conoscerlo molto bene. Domani sera dunque ci sarà un faccia a faccia, durante il quale potrebbe accadere di tutto.

In attesa di saperne di più, in questi giorni lo staff di Lorenzo Spolverato ha rivelato di aver avviato alcune azioni legali. A seguito della bufera mediatica, i collaboratori del modello hanno infatti annunciato di aver preso provvedimenti. Questo quanto si legge nel comunicato rilasciato:

“Nelle ultime settimane continuano a circolare informazioni false e diffamatorie sul conto di Lorenzo. Queste dichiarazioni infondate non solo ledono la sua immagine, ma alimentano un clima di odio e disinformazione che non possiamo accettare. Per questo motivo, abbiamo deciso di intraprendere azioni legali per tutelare Lorenzo e il suo diritto alla privacy e il rispetto. Invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di utilizzare i social in maniera responsabile, evitando di diffondere contenuti non verificati o dannosi”.