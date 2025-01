Rispondendo alle domande dei fan sui social, Cecilia Rodriguez rivela come sta suo padre Gustavo dopo l’incidente che l’ha coinvolto più di un mese fa.

Parla Cecilia Rodriguez

Nell’ultimo mese e mezzo c’è stata grande apprensione per Gustavo Rodriguez. Come ormai è ben noto a tutti, il padre di Belen e Cecilia Rodriguez è stato coinvolto in un brutto incidente, riportando gravi ustioni su gran parte del corpo. A quel punto il papà della conduttrice argentina è stato prontamente trasferito in ospedale, dove ha ricevuto le migliori cure possibili. Dopo settimane di paura e tensioni però lo scorso 3 gennaio è arrivata la lieta notizia.

Gustavo è stato infatti dimesso dall’ospedale e dopo ben 29 gironi di ricovero ha fatto finalmente ritorno a casa. Ma come sta oggi a distanza di più di un mese dall’incidente? A rivelarlo in queste ore è stata proprio sua figlia Cecilia Rodriguez. Rispondendo alle domande dei fan sui social, l’infuencer ha fatto sapere che suo padre sta continuando le cure e si sta sottoponendo a diverse sedute di fisioterapia. Tuttavia Gustavo sta bene e il peggio è finalmente passato. Cecilia in merito ha affermato:

“Il mio papà sta molto bene. Ovviamente continua con tutte le cure, con tutte le sue medicazioni, con la fisioterapia soprattutto per la mobilità delle mani, ma sta bene. Sono molto contenta. Siamo tutti molto più sereni in famiglia”.

Successivamente, postando una foto risalente al giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha aggiunto: “La cosa più bella di questo 2025? Che il mio papà sia fuori pericolo”.

A oggi dunque Gustavo sta bene e finalmente poco a poco si sta lasciando questo brutto capitolo della sua vita alle spalle. A lui dunque inviamo tanti auguri di pronta guarigione, con la speranza che presto possa recuperare a pieno le energie.