Oggi ad arrivare come ospite a La Volta Buona è stato Giovanni Ciacci, che così ha ritrovato Caterina Balivo. I due anni fa hanno avuto modo di lavorare insieme a Detto Fatto e la loro reunion non è passata inosservata.

La reunion tra Caterina Balivo e Giovanni Ciacci

Senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite della tv italiana è Caterina Balivo. Con il passare degli anni la presentatrice è riuscita a conquistare il cuore del pubblico e ancora oggi, giorno dopo giorno, tiene compagnia a milioni di telespettatori con La Volta Buona. Proprio oggi pomeriggio su Rai 1 sta andando in onda una nuova puntata della trasmissione, che è iniziata con il capitolo dedicato al Festival di Sanremo 2025.

Manca ormai meno di un mese alla partenza della kermesse musicale e la Balivo, insieme ai suoi ospiti, sta svelando alcune curiosità legate alla prossima edizione della manifestazione, che partirà ufficialmente martedì 11 febbraio. Nel mentre oggi ad arrivare in studio è stato anche un volto che la conduttrice conosce molto bene.

Parliamo naturalmente di Giovanni Ciacci che, come di certo in molti ricorderanno, in passato ha lavorato per diversi anni al fianco di Caterina Balivo. I due hanno infatti fatto coppia fissa a Detto Fatto, fino a quando nel 2018 la presentatrice non ha lasciato la trasmissione, venendo sostituita dalla collega e amica Bianca Guaccero. Oggi dunque stiamo assistendo alla reunion tra Caterina e Giovanni, che sono ancora in ottimi rapporti, nonostante da tempo le rispettive strade professionali si siano separate. La Balivo ha così accolto Ciacci con grande calore e i due si sono stretti in un grande abbraccio.

La conduttrice nel mentre in questi mesi sta ottenendo un grande successo con la sua trasmissione e di certo La Volta Buona è uno dei contenuti più amati e seguiti del pomeriggio.