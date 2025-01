Sui social lo staff di Lorenzo Spolverato mediante un comunicato ha informato che avvieranno azioni legali in sua difesa a seguito di informazioni false sul suo conto.

Le azioni legali del team di Lorenzo Spolverato

Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è reso subito protagonista di chiacchiere sia dentro che fuori dal programma. Rumor e chiacchiericci in questione sono stati trattati anche durante le puntate del reality show e hanno generato reazioni tra le più disparate sul web, tra cui anche un’ondata di odio sul suo conto.

Per questo motivo lo staff di Lorenzo Spolverato ha deciso di non restare di certo a guardare e prendere piuttosto dei provvedimenti. Con una nota ufficiale hanno rivelato quanto segue:

“Nelle ultime settimane continuano a circolare informazioni false e diffamatorie sul conto di Lorenzo. Queste dichiarazioni infondate non solo ledono la sua immagine, ma alimentano un clima di odio e disinformazione che non possiamo accettare”.

Nel comunicato pubblicato dalla squadra che segue Lorenzo Spolverato, possiamo apprendere ancora, nel dettaglio: Per questo motivo, abbiamo deciso di intraprendere azioni legali per tutelare Lorenzo e il suo diritto alla privacy e il rispetto. Invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di utilizzare i social in maniera responsabile, evitando di diffondere contenuti non verificati o dannosi”.

Infine un ringraziamento per il supporto che tante persone stanno mostrando nei confronti del gieffino durante il suo percorso: “Ringraziamo tutte le persone che continuano a sostenere Lorenzo con affetto e sincerità. Il team di Lorenzo“.

Il post pubblicato dal team di Lorenzo Spolverato

Questa è quindi la presa di posizione da parte dello staff che segue Lorenzo Spolverato. Hanno deciso di tutelare il gieffino e quindi porre fine alla diffusione di informazioni false sul suo conto.