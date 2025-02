A seguito del faccia a faccia avvenuto nella casa del Grande Fratello, il guru della moda Saro Mattia torna a parlare e rivela un nuovo retroscena su Lorenzo Spolverato.

Il retroscena su Lorenzo Spolverato

Uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, nel bene e nel male, è Lorenzo Spolverato. Il modello solo alcuni giorni fa è stato eletto primo finalista del reality show e attualmente dunque ha già avuto accesso all’ultima puntata, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 31 marzo. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore si sta nuovamente parlando del gieffino, che è finito per l’ennesima volta al centro dell’attenzione mediatica.

In questi mesi, come ben sappiamo, il nome di Lorenzo è stato spesso accostato a quello di Saro Mattia. Il guru della moda infatti ha sostenuto di aver trascorso una serata in compagnia del modello e ha raccontato quello che sarebbe accaduto tra loro. I due hanno anche avuto modo di avere un confronto all’interno della casa e naturalmente il gieffino ha dato la sua versione dei fatti, smentendo categoricamente le parole del guru.

Adesso però Saro è tornato a parlare e agli amici di SPYit.it ha rivelato un nuovo retroscena su Lorenzo Spolverato, che risale a prima del suo ingresso al Grande Fratello. Lo stilista infatti parla di un comportamento che il modello avrebbe assunto in sua compagnia. In merito, spiazzando tutti, ha dichiarato: “Ha scor***giato due volte”. Le dichiarazioni del guru della moda ovviamente non sono passate inosservate e hanno fatto sorridere il web.

Nel mentre in queste ore Lorenzo ha interrotto la relazione con Shaila Gatta, a seguito del duro scontro avvenuto in casa. I fan tuttavia attendono con ansia la riconciliazione tra i gieffini e in molti si chiedono cosa accadrà tra loro nei giorni a venire.