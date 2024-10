Dentro la Casa del Grande Fratello Tommaso non è praticamente mai protagonista. Non si parla molto di lui e raramente ci sono clip che lo riguardano e che lo vedono al centro della scena. Ecco, in Spagna è finito invece subito in prima serata e si è parlato a lungo di lui. Vediamo cosa è successo.

Tommaso del Grande Fratello finisce in una clip al Gran Hermano

Chi segue il Grande Fratello si sarà sicuramente accorto che spesso durante la diretta del lunedì sera si parla più o meno sempre dei soliti concorrenti, coloro che sono più protagonisti del reality, vuoi per le storie d’amore o per i litigi. Sicuramente uno dei concorrenti di cui abbiamo visto davvero poco, quasi nulla, è Tommaso.

Il giovane senese non ha quasi mai clip in puntata, l’ha avuta solo all’inizio per il suo rapporto con Maria Vittoria. Ma non gli è stato dedicato troppo tempo. A quanto pare ci voleva la Spagna per renderlo finalmente protagonista. Si perché Tommaso è finito dritto dritto in una clip mostrata al Gran Hermano.

Tutto nasce dallo scambio concorrenti avvenuto tra il Grande Fratello e il Gran Hermano. In pratica Lorenzo e Shaila sono finiti in Spagna e una ragazza di nome Maica è invece entrata nella Casa italiana. Questo sta portando a dinamiche interessanti sia da una parte che dall’altra.

E così nella puntata di ieri del Gran Hermano (in cui abbiamo visto anche l’ingresso nella Casa di Lorenzo e Shaila) è stata mandata in onda una clip su Maica al Grande Fratello in cui era molto protagonista Tommaso. Tommy ha instaurato un certo feeling con la ragazza spagnola e infatti lei nel confessionale ha detto che le piace molto, lo trova davvero carino.

cioè tommaso non è riuscito a prendersi un blocco in Italia ma in spagna si pic.twitter.com/zFsC3b9uUR — scorbutica 🥀 (@cazzonesobro) October 22, 2024

Insomma, ci voleva davvero il Grande Fratello spagnolo per rendere Tommaso protagonista di questa edizione del GF.