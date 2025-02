Biagio D’Anelli sul suo account di TikTok ha lanciato alcune illazioni (che prendiamo con le pinze) sul passato di Lorenzo Spolverato. L’esperto di gossip ha dichiarato che avrebbe ricevuto una segnalazione da parte di un parente stretto del gieffino per ricevere tali informazioni.

La segnalazione su Lorenzo Spolverato

Al Grande Fratello Lorenzo Spolverato si è aperto molto suo suo passato per nulla facile fatto di momenti delicati che fa fatica ancora oggi a esternare. Un argomento questo che ha sviscerato pian piano nel corso di questi mesi.

Lorenzo Spolverato nel suo racconto ha parlato di un’adolescenza difficile, segnata purtroppo da delle cattive frequentazioni, così come episodi di violenza, che avrebbero influenzato il suo carattere e modo di essere.

Nelle ultime ore però Biagio D’Anelli ha espresso dei dubbi sulla versione dei fatti portata a galla da Lorenzo Spolverato e sui suoi social ha realizzato una serie di video in cui ne ha parlato, ponendo non pochi interrogativi.

Nei suoi contenuti l’esperto di gossip ha fatto anche un riepilogo delle affermazioni fatte da Lorenzo Spolverato nel corso di questi mesi di reality. Ha ricordato tutte le difficoltà economiche, il bullismo e tanti momenti difficili affrontati in passato.

Nonostante ciò però Biagio D’Anelli si è detto poco convinto. Sui social ha pubblicato un nuovo video, sostenendo di avere ricevuto delle segnalazioni anonime via mail, da parte di un familiare di Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è emerso:

“Fermi tutti! Quanto mi piace rompere le uova nel paniere per non dire altro. Ebbene signori, un familiare vicinissimo a Lorenzo Spolverato mi ha scritto una mail bellissima, dichiarando e confermando quello che io avevo detto in tempi non sospetti. Perché parlare di un passato inventato? E perché raccontare una vita meglio e peggio di Escobar e far credere di aver vissuto un passato bruttissimo tra risse, pistole e quant’altro.

Perché? E come mai adesso magicamente un parente strettissimo munito di chat e audio mi ha raccontato la verità? E nulla di quello a cui noi abbiamo assistito. Ma appartamenti in Emilia Romagna, lavori fiorenti, ma soprattutto una gran voglia di non lavorare e oziare. Questo è il primo indizio. Fatemi sapere”, ha detto Biagio D’Anelli su Lorenzo Spolverato.

Ci teniamo a precisare che queste sono delle segnalazioni fatte da D’Anelli che non trovano una conferma e contro risposta da parte di Lorenzo Spolverato. Il ragazzo certamente avrà modo di spiegarsi se gli sarà data la possibilità così da chiarire tutti i punti e mettere a tacere questi rumor. Novella2000.it in ogni caso è a completa disposizione.