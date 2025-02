Non sfugge sui social lo strano caso di Giovanni, concorrente di Affari Tuoi. Su Instagram si fa chiamare Gianfranco. E pensate: la sua fidanzata solo nella precedente stagione ha giocato al programma (e recentemente è stata protagonista anche a Chissà chi è di Amadeus).

Affari Tuoi, lo strano caso di Giovanni

Gioco amatissimo e popolare, Affari Tuoi dal suo esordio a oggi ha conquistato il cuore del pubblico e gli utenti che lo seguono con grande attenzione notano ogni dettaglio, come accaduto nella giornata di ieri 3 febbraio. L’appuntamento è finito al centro delle chiacchiere sui social. Ma come mai?

A giocare con Stefano De Martino è Giovanni. Si tratta di un personal trainer della Calabria. A casa è riuscito a portare 40 mila Euro, dopo una partita tutto fuorché semplice ad Affari Tuoi. Ha accettato la proposta del Dottore, per scoprire poi di avere 75 mila Euro nel suo pacco.

Mentre andava in onda la puntata e dunque la partita del concorrente ad Affari Tuoi, qualcuno ha notato una strana anomalia. Giovanni infatti pare abbia un altro nome. Sui social, come molti hanno fatto notare, si chiama Gianfranco. Scorrendo tra i post, non vi è alcuna traccia del nome con cui ha preso parte alla trasmissione. Ma non è l’unica coincidenza.

Il concorrente di Affari Tuoi infatti è legato a Jessica, che è stata concorrente di Affari Tuoi durante la scorsa stagione, quando a condurre il programma era Amadeus. Lei in quell’occasione portò a casa ben 115 mila Euro.

E proprio ieri durante la puntata Jessica sui suoi profili ha condiviso storie di supporto al suo compagno, fino a esultare per la vittoria. Sbirciando sul suo account Instagram ci sono delle immagini della sua partecipazione ad Affari Tuoi, ma non è l’unico programma a cui ha preso parte. Questo perché nei mesi scorsi Jessica ha preso parte anche a Chissà chi è, sul Nove.

Non c’è certamente nulla di irregolare in tutto ciò e nemmeno il fatto che entrambi abbiano una relazione e abbiano deciso (in momenti diversi) di prendere parte ad Affari Tuoi. ciò che fa strano piuttosto è perché Gianfranco abbia deciso di partecipare con il nome Giovanni, considerando che sui social comunque ha una certa visibilità.

La spiegazione della pagina dedicata ad Affari Tuoi

In attesa di capire se arriverà un chiarimento da parte del diretto interessato, l’account Instagram “Sono Affari Tuoi”, che segue partite e storie dei concorrenti ha fatto questa precisazione, puntualmente ripubblicata da Jessica. Questo è quanto al momento.