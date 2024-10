Nella notte dopo la puntata del Grande Fratello, Helena Prestes e Amanda Lecciso sono state protagoniste di una litigata: “Vai a fanc***”; “Sei instabile”, si sono dette a vicenda.

Grande Fratello, Helena e Amanda litigano

Dopo i saluti finali di Alfonso Signorini agli inquilini, nella Casa del Grande Fratello è successo di tutto. Nello specifico è scoppiata una lite tra Helena Prestes e Amanda Lecciso. La modella brasiliana ha non solo discusso con Lorenzo Spolverato nel corso del blocco pubblicitario, ma si è scontrata anche con la coinquilina.

Amanda ha ammesso di essere rimasta delusa dalla nomination ricevuta da Helena e per tale ragione si sono confrontate, ma da quel momento apriti cielo! Mentre la Prestes ha spiegato in lungo e largo le sue ragioni, ha dovuto fare i conti anche con la Lecciso.

Al termine della puntata Helena Prestes ha spiegato ad Amanda Lecciso le motivazioni che l’hanno spinta a mandarla al televoto eliminatorio del Grande Fratello.

Indispettita Helena Prestes rivolgendosi ad Amanda, nonostante Javier cercasse di mediare tra loro, è sbottata: “Qual è il problema che ti ho votata? Tu vai sempre in giro a parlare con gli altri e fai i pettegolezzi. Fai più gossip delle Non è la Rai, che almeno sono simpatiche. Io ti vedo e non sono pazza. Fai i pettegolezzi negativi, riporti le cose. Tu ascolti, poi fai finta di nulla e vai da altri a riportare. Fai gossip, dinamiche, avanti e indietro e poi fai la santa”.

La Lecciso infastidita dall’attacco di Helena ha risposto per le rime: “Tu sei instabile e dovevo aspettarmi la tua nomination”. Non crede che i suoi siano stati pettegolezzi e ha voluto che la Prestes facesse degli esempi, anziché lanciare accuse. Amanda Lecciso ha anche ammesso di non riuscire a parlare con Helena Prestes: “Poi non ti capisco nemmeno. Tu mi vedi fare gossip? Certo, è arrivata la veggente“.

Lo scontro post puntata

Apprese queste parole Helena Prestes si è arrabbiata ancora di più. Le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso il momento con la modella brasiliana andata su tutte le furie dopo le parole di Amanda Lecciso:

“Lo vedi che offendi? Adesso sono anche instabile. Non mi capisci? Ah, nessuno mi capisce, segui quello che dice Lorenzo. Io mi so spiegare bene in italiano. Tu mi dici le stesse cose che mi dice Lorenzo. Io ti ho nominato e ne sono ancora più certa adesso. Ho fatto benissimo“.

Helena: -“Tu dici quello che dice lui (Lorenzo)”

Amanda: -“Non si capisce niente Helena, non sai parlare l'italiano”

Helena: -“Non si capisce un c4zzo? Allora vai a fancul0”



HELENA LA GRANDISSIMA CONCORRENTE CHE SEI#grandefratello pic.twitter.com/P1niXTRQPw — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 7, 2024

Amanda Lecciso stufa delle lamentele di Helena Prestes ha ribattuto seccata: “Non si capisce un c***o!”.

Come si è conclusa la lite? Nel video mostrato Helena ha mandato letteralmente a quel paese la coinquilina: “Non si capisce un ca**o? Allora vai a fare in c**o! Vacci. Non sopporto chi mi dice che non mi capisce. Allora non parlare più con me, non parlarmi mai più, basta. Perché devi dire che non mi capisci? Questa è maleducazione“, per poi voltarle le spalle.

Gli animi nella Casa del Grande Fratello sono sempre più tesi!