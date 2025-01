Il nuovo anno dà il benvenuto a una nuova puntata del Grande Fratello e alla fine, come al solito, abbiamo scoperto chi sono i concorrenti nominati. Ecco tutte le nomination dell’8 gennaio 2025 e un breve riassunto degli eventi.

Nomination Grande Fratello dell’8 gennaio 2025

La nuova puntata del reality è stata ricca di eventi che vale la pena riassumere brevemente prima di passare a parlare delle nomination. L’appuntamento si è aperto con l’ingresso di Signorini nella Casa per rimproverare i concorrenti a causa dei comportamenti avuti negli ultimi giorni.

Poi Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno avuto un confronto in diretta TV e Beatrice Luzzi si è schierata contro la cantante. Non sono mancati momenti commoventi, come per esempio quello relativo a Stefania Orlando e la fine della sua relazione. Dopo un provvedimento, inoltre, Jessica ha deciso di abbandonare la casa.

Ma chi sono i nominati della puntata dell’8 gennaio 2025 del Grande Fratello? Partiamo con il dire che a causa di tutte le vicende non ci sono stati immuni e di conseguenza le nomination sono state le seguenti:

Giglio ha nominato Mariavittoria

Shaila Gatta ha nominato Luca Calvani

Luca Calvani ha nominato Shaila Gatta

Stefania Orlando ha nominato Chiara

Lorenzo Spolverato ha nominato Luca Calvani

Zeudi ha nominato Lele

Mariavittoria ha nominato Giglio

Alfonso ha nominato Tommaso

Amanda Lecciso ha nominato Shaila Gatta

Tommaso ha nominato Bernardo

Max ha nominato Zeudi

Eva Grimaldi ha nominato Luca Calvani

Lele ha nominato Zeudi

Chiara ha nominato Luca Calvani

Bernardo ha nominato Tommaso

Javier ha nominato Lorenzo Spolverato

I concorrenti in nomination nella puntata dell’8 gennaio 2025 del Grande Fratello, quindi, sono Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso. Le prime due sono state mandate al televoto d’ufficio dopo le vicende accadute in settimana.