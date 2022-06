Il saluto di Lory Del Santo

Questa sera Lory Del Santo ha dovuto abbandonare la Palapa de L’Isola dei Famosi per volontà del pubblico. Questo perché il televoto ha dichiarato che la naufraga salva sarebbe stata Estefania. Prima che venisse annunciato il risultato, però, la naufraga è stata al centro di uno scontro con Edoardo Tavassi e diversi altri naufraghi. In mezzo, ovviamente, ci è finito anche Cucolo. Lui ha tentato di fare da intermediario per mettere pace tra la compagna e gli altri.

Infatti, parlando con Lory, Marco ha anche tentato di farla ragionare. Ha cercato, infatti, di farle capire che a volte ha ragione lei e altre volte invece no. Questo, però, potrebbe non essere piaciuto troppo alla Del Santo, la quale nel momento dell’abbandono della spiaggia si è allontanata senza baciarlo. Cucolo, infatti, si è avvicinato a lei, ma gli spettatori da casa hanno visto che la concorrente gli ha solo sussurrato qualcosa all’orecchio, o almeno così sembrerebbe.

A farlo notare Alvin: “Bacino niente? Bacio? Niente bacio, ragazzi. Si sono sono lasciati senza bacio“. Questo ha creato stupore sia in Ilary, sia in Nicola i quali hanno affermato: “Sì, se lo sono dati“. Allora l’inviato a continuato: “No, no, non si sono baciati. Lei gli ha detto… Fidati Ilary… È stato molto freddo. Sono qui a un metro e mezzo e respiro le cose… È stato un bacio molto freddo“. Intervenuta anche Vladimir che ha aggiunto: “Praticamente stiamo a sfacià un matrimonio“.

La conduttrice, quindi, ha domandato al compagno di Lory Del Santo: “Marco, hai visto Lory un po’ fredda, un po’ arrabbiata?“. Lui ha replicato: “Ah beh, era per quello che è successo. Era presa da quello che era successo. È tutto ok“. Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. La puntata può essere recuperata su Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per tante altre news.

