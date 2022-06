Edoardo sbotta contro Lory: “Falsa, bugiarda, è un serpente” (VIDEO)

È guerra tra Edoardo Tavassi e Lory Del Santo

All’Isola dei famosi in settimana c’è stato un duro scontro, durato in più giorni, tra Edoardo Tavassi e Lory Del Santo. Si sa che la Del Santo non è ben vista da gran parte dei naufraghi, ma questa volta con Edoardo è guerra aperta.

Il motivo di questo litigio è dovuto al fatto che in tanti pensano che lei abbia una strategia, puntando a fare un gruppetto per passare le nomination e restare in gioco. In particolare Tavassi l’ha definita falsa e bugiarda. Il motivo è che, sempre secondo le sue parole, senza le telecamere abbraccia e fa la carina con tutti, mentre con le telecamere crea scontri. Inoltre si intromette spesso nelle discussioni altrui.

In tutto questo Edoardo Tavassi ha anche puntato il dito contro Nick per l’alleanza che sta facendo con Lory Del Santo. Ma non solo, il fratello di Guendalina ha accusato i due di “comprare” altri naufraghi per portarli dalla loro parte. Ci hanno provato prima con Luca, dato che è forte e quindi per le prove poteva essere interessante averlo in squadra per l’immunità. E successivamente ci hanno provato con Gennaro.

In puntanta hanno nuovamente discusso e il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo, ha cercato di far capire che a volte ha ragione l’una e a volte l’altro. Molto diretta e pungente è stata Vladimir Luxuria che ha apertamente detto alla Del Santo di avere la doppia faccia. Applausi da parte di Nicolas ed Edoardo. Più tardi, sempre sulla stessa scia, hanno discusso fortemente anche Nicolas e Nick.

Novella 2000 © riproduzione riservata.