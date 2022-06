Lory Del Santo si commenta da sola le sue stesse foto? Dal suo profilo offese contro Luxuria e Cucolo

1 Lory Del Santo si commenta da sola un post Instagram

Questo pomeriggio il web si è accorto di una gaffe abbastanza grande di Lory Del Santo. La showgirl è stata eliminata dall’Isola dei famosi nella puntata andata in onda lunedì. E non l’ha presa benissimo. Ricordiamo che in questo suo percorso non è rimasta simpatica alla maggior parte degli altri naufraghi, finendo quasi sempre in nomination e rischiando più volte, in oltre due mesi, di essere eliminata.

Tornata a casa, Lory Del Santo è tornata sui social e ha messo sul suo profilo Instagram una vecchia foto, ma è il messaggio quello che conta. Ha infatti scritto: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti…”. Si tratta di una frase palesemente riferita al suo percorso quest’anno nel reality e agli attacchi che spesso riceveva dagli altri naufraghi.

Niente di strano se non fosse che sotto a questo post sono apparsi una serie di commenti a suo favore e di elogio, ma scritti sempre col suo profilo. Si tratta di messaggi che sembrano scritti dai fan, ma in realtà a scrivere è sempre il profilo di Lory. In queste foto ce ne sono alcuni di esempio:

Se andate sul suo profilo Instagram e cliccate sull’ultimo post pubblicato ne trovate tantissimi tra i commenti. E tra questi ce ne sono alcuni che riguardano anche la conduzione del programma, Vladimir Luxuria e lo stesso fidanzato Marco Cucolo. Ecco cosa è stato scritto…