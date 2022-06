L’eliminato della puntata 22 dell’Isola dei famosi

Siamo arrivati alla ventiduesima puntata de L’Isola dei famosi, con ben 78 giorni di permanenza per i naufraghi. Mancano solo 3 puntate alla fine oltre a quella di questa sera. E quindi adesso i giochi sono davvero fatti.

Ecco che quindi siamo all’eliminazione di stasera, lunedì 6 giugno. Prima una provvisoria e poi una definitiva. Troviamo in nomination Estefania e Lory Del Santo. Uno scontro tutto femminile per due partecipanti al reality che non hanno riscosso molte proferenze tra il pubblico. Quindi stasera abbiamo scoperto chi è la meno amata dai telespettatori.

Arriviamo quindi al responso del televoto. Chi è stato eliminato tra Estefania e Lory? Il pubblico ha deciso di eliminare Lory Del Santo. Queste le percentuali delle preferenze: Estefania 63% e Lory Del Santo 37%. Lory ha quindi abbandonato la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima, dando il bacio di Giuda a Luca.

Come detto, Lory ha raggiunto Pamela su Playa Sgamadissima e qui Ilary Blasi ha aperto un televoto flash per far scegliere al pubblico chi eliminare definitivamente e quindi rimandare in Italia. I telespettarori hanno scelto di eliminare Lory del Santo. Queste le percentuali di preferenza: Pamela 76% e Lory 24%.

