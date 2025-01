Una concorrente del Grande Fratello è entrata in crisi e vuole abbandonare il gioco. Ecco di chi si tratta nel dettaglio.

Una concorrente vuole abbandonare il Grande Fratello

Mentre si va largo la possibilità di vedere Lory Del Santo nella Casa del Grande Fratello (lei è stata vaga ma nemmeno troppo), pare ci siano sviluppi su nuove importanti decisioni per i concorrenti attualmente in gioco. Secondo alcuni rumor pare infatti che una gieffina sia intenzionata a lasciare il programma.

LEGGI ANCHE: Manuel Bortuzzo parla per la prima volta della denuncia all’ex Lulù Selassié: “Mi dispiace, abbiamo perso entrambi”

Nello specifico facciamo riferimento a Ilaria Galassi. Già da diverso tempo la concorrente pare sia parecchio in crisi. Prima della puntata di lunedì, in cui c’è stato il provvedimento disciplinare, l’ex Non è la Rai aveva già manifestato l’intenzione di tornare a casa dalla sua famiglia. A fermarla, probabilmente, il ritorno di Pamela Petrarolo al Grande Fratello per motivi personali.

Poi Ilaria Galassi, così come Helena Prestes, ha deciso di accettare il provvedimento disciplinare emesso dal Grande Fratello (a differenza di Jessica Morlacchi) e mettersi in gioco in un televoto abbastanza tosto. Nonostante ciò però Amedeo Venza ha spiegato che in realtà ci sarebbe dell’altro e che per Ilaria stia diventando sempre più complicato stare nella Casa. Ecco cosa ha raccontato:

“Ilaria vorrebbe lasciare il programma! Lei è stata per diverso tempo in confessionale presa da una forte crisi“, ha svelato l’esperto di gossip sul suo account ufficiale di Instagram.

LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, i gemelli sardi Andrea e Alessandro conquistano il pubblico

Non sappiamo chiaramente cosa ci sia di vero e cosa no, ma sta di fatto che se così fosse potrebbero esserci dei colpi di scena incredibili al Grande Fratello tra abbandoni, eliminazioni e nuovi ingressi! Vedremo cosa succederà nel reality show.