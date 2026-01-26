In questi giorni è uscito il nuovo album di Louis Tomlinson. Il disco contiene una canzone speciale, che il giovane artista sembrerebbe aver dedicato all’amico Liam Payne, venuto a mancare poco più di un anno fa.

Il gesto di Louis Tomlinson

Il 23 gennaio è uscito ufficialmente How Did I Get Here?, il nuovo attesissimo album di Louis Tomlinson. Il terzo progetto dell’ex membro degli One Direction è stato anticipato dai singoli Lemonade, Palaces ed Imposter, che hanno ottenuto un ottimo successo. Tuttavia, presente all’interno del disco, c’è una canzone che in queste ore sta commuovendo il web intero. Parliamo del brano Dark to Light, che Louis pare aver dedicato all’amico e collega Liam Payne, venuto a mancare nell’ottobre del 2024.

Come è tristemente noto, il giovane artista è caduto dal balcone della sua stanza d’hotel a Buenos Aires e l’accaduto ha sconvolto il mondo. Nel corso dei mesi, gli ex membri degli 1D hanno più volte ricordato Liam, morto all’età di 31 anni.

Adesso però a voler omaggiare Payne è stato lo stesso Louis Tomlinson, che nel suo album avrebbe dedicato una canzone al suo amico. Il brano fa riferimento al dolore del cantante, che avrebbe potuto fare di più per aiutare qualcuno in crisi.

Testo e significato di Dark to Light

Ma di cosa parla Dark to Light e qual è il significato della canzone? Come si legge nel testo, il pezzo parla del tentativo di salvare qualcuno che si ama dal proprio buio interiore. Louis canta infatti dell’impotenza di coloro che guardano una persona cara senza però riuscire a salvarla. Questo un estratto del testo di Dark to Light:

“I wish you could see how you look in my eyes

One more time

Would it make a difference? Would it make you smile?

Could it bring you from dark to light?”.

La canzone, naturalmente, in queste ore sta commuovendo il web intero e il gesto di Louis Tomlinson non è ovviamente passato inosservato.

