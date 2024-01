NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore Beatrice Luzzi si è lasciata andare a dichiarazioni che non sono passate inosservate. L’attrice infatti ha detto la sua su alcune scelte degli autori del Grande Fratello.

Le parole di Beatrice Luzzi

Da ormai alcuni giorni Beatrice Luzzi ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello. Come tutti ben sappiamo, l’attrice è stata costretta a lasciare momentaneamente il programma a causa dell’improvvisa scomparsa di suo padre. Tuttavia l’ex protagonista di Vivere, che è una delle protagoniste più amate di questa edizione, ha deciso di rientrare in gioco e di proseguire il suo percorso, con estrema gioia di tutti i fan che non hanno mai smesso di supportarla e di sostenerla. Beatrice così, seppure con un peso sul cuore, ha varcato nuovamente la porta rossa, riprendendo la reclusione forzata insieme ai suoi compagni d’avventura.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Beatrice Luzzi, mentre stava chiacchierando con Sergio D’Ottavi, ha commentato alcune scelte degli autori del Grande Fratello, lanciando una stoccata. In particolare l’attrice, tornando sul ritiro di Heidi Baci dal reality show, ha affermato:

“Il padre di Heidi per questa storiaccia con Massimiliano se l’è venuta a riprendere, cosa che stavano per fare anche i miei familiari. Visto che glielo permettevano di farlo qui in casa, i familiari se la sono venuta a riprendere. Forse loro avrebbero dovuto dare una regolata”.

lei letteralmente mettendosi contro anche gli autori, comunque HA RAGGGIONE#grandefratellopic.twitter.com/IXDYubx39k — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) January 18, 2024

Nel mentre Beatrice Luzzi, dopo essere tornata nella casa del Grande Fratello, si è rimessa subito in gioco e in queste ore si è già scontrata con alcuni dei suoi antagonistici storici. Parliamo naturalmente di Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris, con i quali l’attrice non ha un buon feeling. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane e come ci stupirà la Luzzi? Non resta che attendere per scoprirlo.