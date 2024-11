Luca Argentero, ospite al podcast di Alessandro Cattelan, ha scherzato con il conduttore dichiarandosi ancora geloso di Stefano De Martino per i like che gli lascia sua moglie Cristina Marino.

Luca Argentero è ancora geloso di Stefano De Martino

Di recente Luca Argentero è stato ospite al podcast di Alessandro Cattelan Stasera c’è Cattelan – Supernova e il conduttore ha pensato bene di accogliere l’amico dandogli subito il là per un argomento sensibile: Stefano De Martino.

Sono anni ormai che la star di Doc – Nelle Tue Mani scherza sulla propria gelosia nei confronti dell’amatissimo volto Rai. Il cuore di tutto è sua moglie che ogni tanto lascia qualche like ai post Instagram del conduttore, pratica che va avanti più o meno dal 2021.

La questione era emersa nello show di Cattelan Da Grande, durante il quale entrambi avevano lanciato un appello a De Martino, chiedendogli di bloccare su Instagram le rispettive mogli.

Ad inizio anno, poi, Luca Argentero ne aveva parlato nuovamente con Vanity Fair, sempre con grande ironia, sottolineando che prima o poi anche per Stefano il tempo passerà e gli spunteranno i capelli bianchi.

Durante l’intervista per il podcast, l’attore ha raccontato che a quanto pare la situazione non è cambiata: sua moglie Caterina Marino continua imperterrita a lasciare like a De Martino.

“Mia moglie gli mette ancora like. Si nasconde dietro questa cosa che i social sono democratici, ma sono democratici solo per loro. Nel loro caso è perché “è una bella foto”. Lui è un amico ma non fa sempre delle belle foto. Lui è parte della bella foto. Spesso non sono delle belle foto, è bello lui. Questa disonestà di mia moglie mi dà fastidio.“

Così ha scherzato Argentero sulla moglie e De Martino, con la complicità di Alessandro Cattelan.