Durante il confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, un a gieffina ha fatto una pesante accusa contro l’attore: “Il compagno in un biglietto gli ha detto di farsi una storia con Jessica”.

L’accusa a Luca Calvani

La puntata del Grande Fratello ieri ci ha regalato l’ennesimo confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, in cui ora si è inserita con una rivelazione anche Mariavittoria Minghetti. Ma partiamo per ordine un attimo.

Tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi era nata una certa complicità nella Casa del Grande Fratello, tant’è che lei ha ammesso di essersi invaghita dell’attore. Ciò però ha anche portato i due a uno scontro totale quando lei ha fatto alcune rivelazioni sul loro rapporto e lui ha negato, affermando e ricordando di essere sposato.

Ieri sera si è tornati a parlare dell’argomento. Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno raccontato cosa sarebbe accaduto tra loro sotto le coperte. Lei per quanto ferma nelle sue idee, ha affermato però che non si sarebbe mai andati oltre, mentre l’attore ha tentato di tutelarsi. Durante uno di questi momenti, in cui poi è intervenuto anche il compagno di Calvani, ecco Mariavittoria.

Gli altri concorrenti infatti hanno assistito al confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi dalla stanza da letti e a un certo punto è accaduto qualcosa.

“Ha messo i bigliettini nei calzini?”, si sente dalla voce fuori campo di Shaila Gatta che chiacchierava con Mariavittoria Minghetti. Forse era certa di non essere ripresa o che il suo microfono fosse chiuso. Ma in ogni caso la frase non è sfuggita ed è stata ripresa da diversi utenti, che ne hanno pubblicato il video.

Mariavittoria Minghetti ha quindi spiegato e confermato: “Sì amore sì. Ha ricevuto il messaggio di Alessandro nei calzini e gli ha detto ‘esagera, sogna, fatti la storia con Jessica’”. Parole queste in riferimento al discorso che dall’altra parte stavano facendo Jessica Morlacchi e Luca Calvani.

🔴 "Luca ha ricevuto un messaggio nei calzini da Alessandro": Mariavittoria combina ancora guai e inguaia Calvani#GrandeFratello pic.twitter.com/q3tIAhIeda — GF NEWS (@GF_news_) December 23, 2024

Si tratta in ogni caso di un’accusa molto importante quella di Mariavittoria Minghetti. Precisiamo che non vi è assoluta certezza e che non ci sono prove. In ogni caso questo potrebbe aprire a nuovi scenari nella prossima puntata. Se dovesse balzare fuori questa cosa, infatti, Luca Calvani e Jessica Morlacchi probabilmente torneranno nuovamente a discutere!