Ha sorpreso tutti Gianni Morandi ieri sera quando, durante la diretta de La Cena di Natale, ha baciato Katia Follesa sulle labbra.

Gianni Morandi bacia Katia Follesa

Se su Canale 5 il pubblico era intendo a seguire la puntata del Grande Fratello ricca di dinamiche, dall’altra parte su Rai 1 è andata in scena La Cena di Natale. Nel programma condotto da Antonella Clerici è stato invece Gianni Morandi ad attirare l’attenzione di tutti.

Il cantautore originario di Monghidoro, che ha da poco festeggiato i suoi 80 anni, si è reso protagonista di un momento esilarante, che ha spiazzato non solo la conduttrice, ma anche tutti i presenti in studio e a casa. Momento che l’ha visto insieme all’attrice comica, Katia Follesa. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Il buon Gianni Morandi ha spiazzato tutti dando un bacio sulle labbra a Katia Follesa, che con il suo solito modo di fare divertito ha detto di essere spaventata di non piacere abbastanza agli uomini. Così il cantante ha voluto spiazzarla così con un bacio che ha provocato anche la reazione di Antonella Clerici, che non si sarebbe aspettata una mossa del genere.

Il filmato ovviamente è stato ripreso da tutti. Ben presto ha fatto il giro dei social. A mostrarlo anche dal post pubblicato dalle pagine della Rai, che ritrae proprio l’istante del bacio tra Gianni Morandi e Katia Follesa.

Un po’ in imbarazzo perché non si sarebbe aspettata una mossa simile, Antonella Clerici ha fatto un commento. “Katia adesso è uscita e aveva tutto il rossetto in disordine”, ha detto. La conduttrice ha poi dato la linea alla collega Francesca Fagnani, che si trovava in piazza San Pietro a Roma.

Insomma esattamente come al Grande Fratello, anche La Cena di Natale ci ha regalato dei divertenti colpi di scena. L’accaduto chiaramente non è passato in sordina e sui social. Tra Facebook, Instagram e X (ex Twitter) i telespettatori si sono davvero scatenati per il siparietto esilarante. C’è chi ha scherzato sui picchi di share per questa scena e chi ha parlato invece di momento da incorniciare e tutto da ridere.

Gianni Morandi e Katia Follesa hanno dunque divertito per questa scenetta che si è creata durante lo spazio a La Cena di Natale.