Luca Carta: tra i capelli delle dive (INTERVISTA)

Luca Carta a Venezia

Il giovanissimo hairstylist Luca Carta ha incantato tutti al Festival del Cinema di Venezia grazie alle acconciature realizzate per le bellissime Martina Bandi, Elisa Scheffler, Selvaggia Roma e Giulia Cavaglià.

Nell’intervista che segue, Luca ci racconta questa strepitosa esperienza e quali saranno i suoi progetti per il futuro.

Caro Luca, raccontaci come hai vissuto l’esperienza al Festival di Venezia e, soprattutto, l’aver realizzato delle acconciature per delle bellissime donne.

“È il secondo anno che partecipo al Festival di Venezia, e devo dire che è sempre un’esperienza unica. Ho avuto la fortuna di acconciare delle bellissime donne, quindi è stato molto facile realizzare un look perfetto per l’occasione. Grazie anche agli abiti strepitosi realizzati da Fabio Porliod”.

Un tuo sogno nel cassetto: per quale personaggio dello spettacolo vorresti realizzare una delle tue acconciature?

“Mi ritengo molto fortunato, perché a oggi molte delle donne dello spettacolo si rivolgono a me per realizzare le loro acconciature. Il mio sogno nel cassetto, però, è sicuramente Rihanna. Non a caso il mio salone si chiama proprio Loud come il suo album dallo stesso titolo”.

Le prossime tendenze della moda

Quale, secondo il tuo parere, è stata la star con il look migliore che ha calcato il red carpet quest’anno?

“A parer mio la più bella sul red carpet è stata sicuramente Madalina Ghenea”.

Progetti per il futuro?

“Ci sono in cantiere molti progetti, sempre legati a eventi riguardanti il mondo della moda, del cinema e dello spettacolo. Quello più imminente è la collaborazione con l’agenzia Nadia Bravo Management e con lo stilista Fabio Porliod”.

Ci potresti svelare quali saranno le tendenze per il prossimo autunno/inverno?

“Ritorneranno di moda le tonalità calde, come il moka. Come lunghezza, i capelli non andranno oltre le spalle, con un mosso non definito ma piuttosto selvaggio”.

a cura di Ester Adami

