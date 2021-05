Luca Daffrè: il corteggiatore veste Production by B&L 1993 per Novella

Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex nuotatore a livello agonistico, sogna una linea di moda e sport e posa per Novella

Luca Daffrè, conosciuto per il tattoo sexy sul petto mostrato a Temptation Island, si fa spazio nel mondo dello spettacolo e della moda. La sua ambizione è trovare un futuro a tutte le sue passioni, attendendo la chiamata al prossimo reality show.

Non ci sono dubbi sul fatto che il suo fisico atletico da nuotatore agonistico e amante degli sport estremi abbia da sempre contribuito ad enfatizzare il suo fascino.

Il primo approccio al mondo della moda

“L’agenzia è chiusa”. Con una frase paradossale ha avuto inizio la sua carriera da modello a Milano. Se di destino non vogliamo parlare, è stato il caso a far sì che una scouter di nuovi volti, con agenzia proprio al piano inferiore a quello del suo appartamento, lo scambiasse per un modello.

Così è partita la sua carriera come indossatore per marchi important, tra cui Dolce&Gabbana e Armani. Poi Luca è diventato testimonial per gli spot natalizi di brand come Tezenis e Morellato.

In amore…

È il percorso a Uomini e Donne, dopo un’esperienza di tre anni a Sydney in Australia, a mettere alla prova i suoi sentimenti e il suo carattere introverso. Partecipa ben due volte come corteggiatore di Teresa Langella e di Angela Nasti, sorella della famosa influencer Chiara Nasti.

Luca Daffrè in posa con abito scelto da Production by B&L 1993

La tronista non lo sceglie. Lui ha una relazione per otto mesi, e poi… le parole d’ordine in amore sono libertà e tempo.

In questa nuova fase tipo “vivi e lascia vivere”, chissà che il caso non gli riservi qualche bella sorpresa!

Progetti in corso

Sul piano professionale, insieme ad altri volti del mondo dello spettacolo, parteciperà alla nuova iniziativa di Guess, la Guess Family. Proporrà diverse lezioni e workout sul canale Youtube del marchio.

Un sogno per il futuro? “Avere successo in televisione e l’opportunità di lanciare il mio brand streetwear, che combini lo stile al mondo dello sport, cui sono molto legato”, conclude il bel modello.

