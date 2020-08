1 Stando ad alcune sospette prove, sembrerebbe che Angela Nasti e Kevin Bonifazi siano in crisi. Ecco quello che starebbe succedendo

È trascorso all’incirca un anno e mezzo da quando Angela Nasti è arrivata a Uomini e Donne in qualità di tronista. Come ricorderemo, dopo un lungo percorso la blogger ha deciso di fare la sua scelta, ricaduta su Alessio Campoli. Tuttavia le cose tra i due non sono andate come previsto, e soltanto dopo pochissimi giorni la coppia ha annunciato la separazione, mettendo un punto alla loro conoscenza. La Nasti però inaspettatamente ha subito ritrovato l’amore, e a meno di un mese dalla rottura con Campoli è stata ufficializzata la storia con Kevin Bonifazi, noto calciatore del Torino. I due si sono conosciuti durante una vacanza ad Ibiza e da quel momento non si sono più separati. Fin da subito infatti la coppia è apparsa innamoratissima, e si è spesso mostrata sui social in sintonia e in complicità.

Adesso però qualcosa potrebbe essere cambiato. Le cose tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi potrebbero infatti aver smesso di funzionare, al punto da arrivare a parlare di crisi. A lanciare la bomba sui social è stato Amedeo Venza, che fa notare come l’ex tronista di Uomini e Donne abbia eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto in compagnia del calciatore. Come se non bastasse pare anche che la Nasti abbia smesso di seguire Bonifazi sul social. Questo quanto riporta Venza in merito:

“Angela Nasti elimina tutte le foto con Kevin Bonifazi. Intanto lui torna sui social e lei non lo segue. Crisi?”.

Attualmente Angela Nasti e Kevin Bonifazi non hanno ancora commentato le voci sulla presunta crisi, ma di certo nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti in merito. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole dell’ex tronista, che solo lo scorso anno è stata duramente attaccata per aver iniziato una relazione col calciatore in così breve tempo.