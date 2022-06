1 Il tatuaggio del cervo di Luca Daffrè

Luca Daffrè è nato nel 1995 a Trento. Oggi ha 27 anni e le sue apparizioni televisive, prima de L’Isola dei Famosi comprendono altri programmi che sono stati prodotti da Maria De Filippi. Nel 2018, infatti, entra nel cast di Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella. Questa conoscenza, però, si è interrotta a causa delle differenze di carattere tra loro. Successivamente ha cominciato a frequentare la Tronista Angela Nasti. Nel suo percorso è uscito anche con Giulia Cavagliò.

Nello stesso anno, inoltre, partecipa anche a Temptation Island nel ruolo di tentatore mostrando tutta la sua bellezza e i suoi tatuaggi. Uno in particolare spicca tra gli altri. Ci stiamo riferendo a quello che raffigura un cervo sul petto. Si è potuto vedere meglio a L’Isola dei Famosi considerato il fatto che tutto il tempo era passato in costume da bagno e basta. In molti si sono chiesti quale significato potesse avere.

Luca Daffrè, però, non ha mai dato una spiegazione precisa del tatuaggio. Non sappiamo cosa significhi veramente. Come riporta anche il sito Il Sussidiario, per esempio, questo animale simboleggia la nobiltà d’animo e il coraggio. Ovviamente il web non si è risparmiato con le battute soprattutto durante la permanenza nel resort di Temptation Island. Fatto sta, ad ogni modo, che per adesso l’ex naufrago non ha dato alcuna spiegazione. Magari ha un significato affettivo oppure gli piaceva soltanto l’idea e il disegno in sé.

Chissà se un giorno lo rivelerà o continuerà a mantenere questo mistero. Staremo a vedere. Nel frattempo le notizie su L’Isola dei Famosi non terminano qui. Qualche tempo fa, infatti, abbiamo visto un avvicinamento tra Marialaura De Vitis e Luca. Lei aveva anche affermato di aver fatto un sogno piccante su di lui. Andiamo a rivedere le sue parole…