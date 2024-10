Uomini, non cambiate, restate timidi! Siate voi stessi, perché alle donne piace così…

Quando ero adolescente credevo di essere uno sciupafemmine. Nella mia cameretta, il sabato pomeriggio, cominciava la metamorfosi prima di uscire. Nella immaginazione mi immedesimavo in John Travolta nel film La Febbre del Sabato sera. Brillantina a manetta, abbronzatura sfolgorante e camicia bianca inamidata.

Ma quando arrivavo al cospetto della ragazzina dei miei sogni, mi si attaccava la lingua al palato, cominciavo a sudare freddo, e sentivo il cuore stantuffarmi nel petto, rischiando di vederlo fuoriuscire dalle orecchie.

La triste realtà era invece un’altra, e la vedevo riflessa nell’ilarità dei suoi occhi ridenti e fuggitivi.

In realtà ero magrolino, basso e portavo gli occhiali: l’antisportivo per eccellenza. Mio papà, non a caso, nei giorni in cui veniva a prendermi all’uscita di scuola per accompagnarmi a casa mi scorgeva puntualmente per ultimo.

Ero schivo, timido, introverso, impacciato, un po’ secchione, atleticamente scarso, e l’estate ero spesso schernito dai ragazzi più grandi che mi additavano per la mia magrezza. In altre parole, somigliavo al più classico dei “loffari”.

Col tempo ho imparato che invece di affannarsi a mascherare la propria timidezza sia meglio riderci su, in quanto è molto più producente utilizzarla come argomento di discussione. Le donne, infatti, sono spesso attratte dagli uomini simpatici, alla mano e affettuosi. E perché no, anche timidi a volte!

Se avrete la fortuna di imbattervi in una donna all’apparenza irraggiungibile, quasi scoraggiante per la sua bellezza, non lasciatevi sfiduciare dai fallimenti di improvvisati “cuccadores”, avvezzi a fregiarsi anche dei propri insuccessi, a esasperare le difficoltà del corteggiamento, pur di far desistere i potenziali rivali.

Non temiate la competizione, siate convinti di avere un’arma in più della vostra concorrenza, dimostrate, senza ostentare, fiducia nei vostri mezzi.

Una misurata dose di freddezza e distacco, che ponga a freno la smania del desiderio, vi conferiranno fascino e mistero, a patto che al momento giusto sappiate cogliere al volo l’occasione propizia…