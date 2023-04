NEWS

Nicolò Figini | 5 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

La prima concorrente de L’Isola dei Famosi 2023

Non molto tempo fa sul web sono trapelati in anteprima i nomi dei concorrenti che vedremo nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi nel 2023. Sappiamo che alla conduzione troveremo Ilary Blasi, mentre per quanto riguarda gli opinionisti ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Parlando dei concorrenti, invece, la prima annunciata ufficialmente dal profilo Instagram del reality è stata Fiore Argento, la sorella di Asia. Si legge nella descrizione: “Iniziamo così. Fiore Argento concorrente ufficiale!“. Nel corso del tempo si sono candidati anche altri personaggi televisivi, come per esempio Charlie Gnocchi: “L’Isola dei Famosi? Lo farei subito, sarebbe un reality ancora più forte per me, diventerei veramente quel selvaggio utile all’Isola”.

Tra gli altri, poi, era stata annunciata anche la presenza della tiktoker Giulia Salemi, anche se in seguito è stata smentita: “Ufficiale: nel cast della nuova Isola dei Famosi, sempre condotta da Ilary Blasi, tra i naufraghi, pronti a sbarcare in Honduras, si aggiungono lo speaker Marco Mazzoli (che dopo un ‘ni’ ha accettato) e la tiktoker e influencer Giulia Salemi”. Il cast, ad ogni modo, dovrebbe essere confermato come riportato dalle anticipazioni. Vi terremo aggiornati.

Nel frattempo gira voce che Mediaset sia preoccupata per quanto riguarda L’Isola dei Famosi. Questo è il presunto motivo:

“So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’Isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”.

