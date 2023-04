NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2023

GF Vip 7

Reunion per Luca Onestini ed Edoardo Tavassi

Senza dubbio uno dei Vipponi più amati e seguiti del Grande Fratello Vip 7 è stato Luca Onestini. Nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne non sia riuscito ad arrivare in finale, è stato di certo uno dei protagonisti di questa edizione e all’interno della casa ha stretto delle solide amicizie. Come è noto, Luca ha legato con il gruppo degli Spartani, e in particolare con Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. In queste ore così è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto scatenare gli utenti sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio tra Luca ed Edoardo c’è stata la tanto attesa reunion, e finalmente i due dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 si sono ritrovati. Onestini infatti era stato uno dei pochi a non partecipare alla festa organizzata per gli ex Vipponi, e così adesso ha avuto modo di rivedere Tavassi. Ma non solo. Proprio il fratello di Guendalina ha ballato il trend lanciato dall’ex tronista, che qualche mese fa ha spopolato sui social.

Nel mentre qualche giorno fa Luca Onestini ha avuto modo di ritrovare anche Ivana Mrazova. Attualmente sembrerebbe che i due abbiano ripreso a frequentarsi, tuttavia al momento non hanno ancora annunciato il ritorno di fiamma. Proprio Luca, parlando di tale eventualità, nel corso dell’intervista a Casa Chi aveva affermato:

“Quando lei è entrata è stata una emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo. È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta”.