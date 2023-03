NEWS

Andrea Sanna | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Alex Belli

Manca esattamente un mese alla conclusione del GF Vip 7 e basta davvero poco per far saltare i nervi. Ieri sera Alex Belli, come tanti telespettatori, ha seguito e commentato in diretta le varie dinamiche e discussioni della puntata. Situazioni che lui conosce particolarmente bene, dopo essere stato grande protagonista nella scorsa edizione. Ad attirare l’attenzione dell’attore, in particolare, è stato lo scontro tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi.

Rispetto a quanto accaduto durante il suo percorso nella Casa del GF Vip, dove si è ritrovato spesso ad avere dei diverbi con Sonia Bruganelli, stavolta Alex Belli si è detto completamente dalla sua parte. Ma non solo. Oltre a prendere le parti dell’opinionista del programma, l’ex vippone ha anche sferrato un’accusa nei confronti di Edoardo Tavassi, concordando a pieno le parole della moglie di Paolo Bonolis.

Per esprimere il suo punto di vista Alex Belli si è affidato, ancora una volta, a Twitter. Qui ha non solo detto la sua, ma ha persino taggato la stessa Sonia Bruganelli nel tweet, affinché le arrivasse in maniera diretta il suo messaggio. Queste le sue dichiarazioni:

“Devo dirvi che sono completamente d’accordo con Sonia Bruganelli. L’essere subdolo e manipolatore, a questi livelli, esula dal percorso del reality del GF. E, a mio avviso, rovina completamente il clima nella Casa… ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”,

Il tweet di Alex Belli

Come accaduto in altre occasioni, le esternazioni di Alex Belli in difesa dell’opinionista e contro Edoardo Tavassi hanno scatenato i social, come al solito. Una fetta di pubblico ha apprezzato il pensiero dell’attore e si è detto totalmente d’accordo con lui, altri invece (specialmente i supporter degli Incorvassi) gli hanno dato contro.

Alex Belli per quanto non sia più al GF Vip, continua a essere rilevante nel reality a quanto pare!