Nelle ultime ore è spuntato un nuovo gossip per quanto riguarda Luca Onestini. Dopo la fine della relazione con Ivana Mrazova, infatti, è stato avvistato in compagnia di Marialaura De Vitis a un evento. In questa occasione i due avrebbero cenato allo stesso tavolo e parlato per tutta la sera. Infatti, secondo quanto riportano le voci sul web, in particolare quella del profilo Instagram Investigatore Social, come riporta anche Gossip e TV, tra loro si sarebbe instaurato un bel feeling. Ma non finisce qui.

Secondo Alessandro Rosica, possessore dell’account social citato poc’anzi, l’ex gieffino e l’ex fidanzata di Paolo Brosio avrebbero dormito insieme. Sarà vero o sarà un’informazione errata? Non possiamo saperlo con certezza. I diretti interessanti non hanno commentato ancora niente. Finché non lo faranno, quindi, non potremo avere la conferma che sia davvero successo qualcosa. L’influencer, forse, si sta ributtando nella mischia dopo aver passato gli ultimi quasi 4 anni insieme alla Mrazova. La De Vitis, invece, fino a poco tempo fa stava frequentando il rapper Lollo G (Lorenzo Orsini).

Rimaniamo, quindi, in attesa di scoprire come andranno le cose tra Luca Onestini e Marialaura. Potrebbe trattarsi, se fosse vero, solo di una notte. Oppure quello che stiamo descrivendo è la nascita di un sentimento che diventerà magari più profondo con il tempo. Troppo presto per dirlo adesso. Come detto, infatti, Luca ha annunciato la fine della storia con Ivana solo pochi giorni fa con un post su Instagram:

È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene.

