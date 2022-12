NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Dicembre 2022

GF Vip 7

Luca Onestini e Oriana vs Nikita

Ore di grandi tensioni le ultime nella casa del Grande Fratello Vip 7. A finire al centro di diverse liti infatti è stata Oriana Marzoli, che si è ferocemente scontrata con Antonella Fiordelisi, con Edoardo Donnamaria e con Daniele Dal Moro. Allo stesso tempo però l’influencer sembrerebbe essersi avvicinata in particolar modo a Luca Onestini, col quale pare esserci un’intesa reciproca. Tra i due come se non bastasse è anche scattato un bacio sotto il vischio. A quel punto i più hanno ipotizzato che tra i Vipponi potesse iniziare una frequentazione ufficiale. Tuttavia inaspettatamente l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di non provare, almeno per il momento, nulla per la Marzoli, se non un semplice sentimento di amicizia.

Nel mentre Onestini sembrerebbe aver messo un punto alla sua amicizia con Nikita Pelizon, dopo quanto accaduto di recente. Come sappiamo qualche settimana fa la modella ha dichiarato il suo interesse per Luca, venendo però friendzonata. A poco a poco così i due si sono allontanati e a oggi non sembrerebbe essere possibile un riavvicinamento. Nelle ultime ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Ieri sera infatti proprio Luca Onestini e Oriana Marzoli si sono coalizzati e hanno parlato ancora una volta in spagnolo tra loro, sparlando di Nikita davanti alla modella stessa. La Pelizon tuttavia, che sembrerebbe essersi resa conto della cosa, ha deciso di ignorare letteralmente i due Vipponi, facendo finta di nulla.

oriana e fakestini come 2 bimbetti provocatori in cucina con Nikita. mangia le crepes di lei,parlano perennemente in spagnolo, zoomate su viso di Niki fan capire che il #gfvip è complice Niki snobba e non ci casca ed io orgogliosa 👑 oriana cancelled#gfvip #nikiters pic.twitter.com/261tZaqSn1 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 30, 2022

Il web nel mentre ha duramente condannato il comportamento di Luca e Oriana, e in molti li stanno attaccando sui social. Nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip 7, che andrà in onda lunedì 2 gennaio, verranno senza dubbio affrontate tutte le ultime discussioni avvenute in casa e di certo ne vedremo di belle.