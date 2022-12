NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Dicembre 2022

GF Vip 7

Chi è il più votato del Grande Fratello Vip 7?

Questa sera su Canale 5 arriva una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip 7. Si tratta del secondo speciale del sabato sera, e con ogni probabilità l’ultimo. Dopo le festività natalizie infatti il reality dovrebbe tornare al consueto appuntamento del giovedì. Nel mentre in casa non mancano le tensioni, e ancora una volta protagonisti della diretta saranno Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che sembrerebbero aver messo un punto definitivo alla loro relazione. Durante la puntata si parlerà senza dubbio anche di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che in questi giorni hanno avuto modo di ritrovarsi. Non mancherà anche l’esito del televoto, che tuttavia questa volta non è eliminatorio. A scontrarsi ci sono ben 4 Vipponi: Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, Daniele Dal Moro e Attilio Romita. Ma chi tra loro sarà a spuntarla?

In attesa di scoprire cosa accadrà stasera durate la nuova puntata, come ogni settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare il Vippone che vorreste eliminare e adesso vi sveliamo i risultati! A confermarsi il meno votato, e dunque come il vostro preferito è Daniele Dal Moro, che ottiene l’8% dei voti. A seguire troviamo Sarah Altobello, con il 20% dei voti, Attilio Romita, con il 31% dei voti, ed Edoardo Donnamaria, risultato il più votato e quindi il meno amato con il 40% dei voti.

Come sempre però precisiamo che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Daniele Dal Moro il Vippone più votato del Grande Fratello Vip 7. Il televoto, che al momento è ancora aperto, per di più stasera non sarà eliminatorio. Il meno votato dunque non lascerà la casa, ma finirà nuovamente in nomination, mentre il preferito sarà immune.

Non resta a questo punto che attendere la diretta di questa sera per scoprire cosa accadrà. Appuntamento come sempre alle 21.40 su Canale 5.