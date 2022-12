NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Dicembre 2022

GF Vip 7

Nikita Pelizon ed Edoardo Donnamaria in lacrime per Luca e Antonella: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore in casa.

Le lacrime di Nikita Pelizon e di Edoardo Donnamaria

Ore difficili le ultime nella casa del Grande Fratello Vip 7, in particolare per alcuni concorrenti. A scoppiare in lacrime infatti sono stati Nikita Pelizon ed Edoardo Donnamaria, che sono entrambi alle prese con pene d’amore. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo all’interno del reality show. Di recente si sono fatte sempre più frequenti le liti tra il celebre volto di Forum e la schermitrice, e così in queste ore Edoardo sembrerebbe per la prima volta essere intenzionato a chiudere la relazione. Donnamaria tuttavia è assalito da mille dubbi e si è così sfogato, scoppiando in lacrime. Ma non è tutto.

A esplodere è stata anche Nikita Pelizon, che come sappiamo è sempre più presa da Luca Onestini. Da diversi giorni l’ex concorrente di Pechino Express si è anche dichiarata all’ex tronista di Uomini e Donne, che tuttavia l’ha friendzonata. Il Vippone infatti ha affermato di vedere Nikita solo come un’amica, e di non volere, almeno per il momento, una relazione con lei. La Pelizon così nelle ultime ore è scoppiata in lacrime e a consolarla è stata Patrizia Rossetti, che ha affermato:

“Lo so che non è facile. Non ti voglio vedere così. Non è semplice. L’amore è così, fa star bene e fa star male. Non sei scema, stai provando delle cose alle quali forse non eri preparata, non qua dentro, con qualcuno che non credevi”.

Da una parte Edoardo. D in lacrime esausto degli atteggiamenti di Antonella. Dall’altra Nikita che si è illusa che ci potesse essere un qualcosa con Onestini… E questo dopo è il risultato LORO DEVONO VOLARE DA SOLI PERCHÈ STANNO SOLO CHE MALE 💔#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/a5sWADssY5 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 16, 2022

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Nikita Pelizon e Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? I fan nel mentre continuano a sostenere queste due coppie, ma non resta che attendere per vedere come si evolverà la situazione. Nell’attesa continuate a seguirci per tutte le più importanti news sul Grande Fratello Vip 7 e non solo.