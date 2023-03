NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2023

GF Vip 7

Le dichiarazioni di Luca Onestini

In queste settimane come sappiamo nella casa del Grande Fratello Vip 7 sono arrivati tre ospiti speciali, che hanno vissuto per un po’ insieme ai Vipponi. Tra loro anche Ivana Mrazova, che ha così riabbracciato il suo ex fidanzato Luca Onestini. Fin dal primo momento tra i due c’è stata una grande intensa, e in molti hanno sperato in un ritorno di fiamma, che tuttavia al momento ancora non c’è stato. Giovedì sera però, nel corso della diretta, Ivana ha dovuto lasciare la casa, ma poco prima di tornare alla sua vita di sempre ha dato un bacio all’ex tronista che ha riacceso le speranze dei fan, che non hanno mai smesso di supportare la coppia.

In queste ore nel mentre proprio Luca Onestini si è confidato con Daniele Dal Moro e a quel punto ha parlato della possibilità di tornare insieme a Ivana Mrazova, una volta terminato il reality show. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà, deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana. Invece era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda”.

Ma cosa accadrà dunque tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? I due torneranno davvero insieme decidendo di darsi una seconda possibilità? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare il tifo per questa bellissima coppia.