Luca Onestini arriva con la scorta per partecipare a un evento (ma nessuno tenta di avvicinarlo)

Debora Parigi | 18 Settembre 2023

L’arrivo con la scorta di Luca Onestini a un evento a Riccione

Si è svolto ieri, a Riccione, un evento musicale al quale ha partecipato anche Luca Onestini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex tronista di Uomini e donne ha preso parte alla serata organizzata in una piazza della città in veste di dj e facendo anche molto intrattenimento sul palco.

Quello che alcuni utenti hanno notato grazie ad alcune storie caricate sul suo profilo Instagram è che Luca è arrivato alla serata con una scorta. Stiamo parlando non di polizia o carabinieri ovviamente, ma di addetti alla security che vengono chiamati quando ci sono gli eventi per ovviamente mantenere la sicurezza.

Sui social è stata fatta anche dell’ironia su questo. In pratica per molti la presenza della security per scortare Luca Onestini era inutile. E il motivo, secondo loro, è perché non c’erano persone o fan che lo stavao prendendo d’assalto. Ovviamente, precisiamo, che quando ci sono questi eventi, una persona famosa è quasi sempre scortata dagli addetti alla sicurezza per evitare che possa succedergli qualcosa.

STO MORENDO VI PREGO

pic.twitter.com/wHM3V3sbYk — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 18, 2023

Per quanto riguarda il gossip che gira intorno a Luca Onestini, è tornato il sereno con Ivana Mrazova, ma i due non hanno parlato di altro. Lui ha semplicemente dichiarato che lei fa parte della sua vita. E questo è vero poiché anche all’evento a Riccione era presente con lui sul palco. Di recente i due sono stati anche ospiti di un evento dedicato agli sposti e hanno sfilato in abiti da sposo e sposa. A tal proposito, avevano dimostrato molta complicità facendo sognare i fan. La versione ufficiale è che oggi Luca e Ivana hanno un bellissimo rapporto, ma dicono di essere solo amici. Inoltre i due non vogliono nemmeno alimentare i gossip che girano sul loro conto, infatti ogni volta c’è assoluto silenzio.