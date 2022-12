NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Dicembre 2022

GF Vip 7

Luca Salatino offeso con Edoardo Donnamaria per via di una battuta del conduttore: ecco cosa è accaduto in queste ore.

Luca Salatino offeso da una battuta di Edoardo

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Luca Salatino. Dopo la crisi delle prime settimane infatti l’ex tronista di Uomini e Donne sembrava aver trovato una stabilità. Tuttavia in questi ultimi giorni il Vippone ha avuto un nuovo momento di sconforto, e ha manifestato la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. Salatino ha infatti accusato nuovamente la mancanza della sua fidanzata Soraia Ceruti, e sfogandosi ha fatto intendere di volersi ritirare dal reality show. Come se non bastasse nelle ultime ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Pare infatti che Luca si sia offeso con Edoardo Donnamaria, per via di una battuta del conduttore che non è piaciuta all’ex tronista. Sembrerebbe, come riportano diversi utenti su Twitter, che il celebre volto di Forum abbia affermato che il padre di Luca somigli a Massimo Giletti. La battuta tuttavia non sarebbe andata a genio a Salatino, che così si è offeso con il suo compagno d’avventura. Sui social intanto in molti hanno commentato l’accaduto con simpatia, e non sono mancati tweet ironici.

Grande motivo di lite per Salatino nei confronti di EdoD: avergli detto che il padre somiglia a Massimo Giletti.

Questo sta fuori.

⚰💀#gfvip#donnalisi — Elisene (@Elisene81983224) December 23, 2022

Salatino non parla con Edoardo da due giorni perché gli ha detto che il papà somiglia a giletti

IO MI STO PISCIANDO SOTTO — ᴷᵉᵏᵏᵃᵂ (@KekkaW__) December 23, 2022

Nel mentre la crisi di Luca Salatino degli ultimi giorni non è passata inosservata. L’ex tronista ha infatti affermato: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Così mi peggioro l’immagine. Forse era il momento sbagliato per questa avventura (…). Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e ciò che è seguito, poi la scelta. Finito il programma è arrivato subito il GF Vip. Poi arriviamo anche da anni di Covid e i mesi chiuso qui pesano. No, non ce la faccio più. Se resto peggioro la situazione”.

Nonostante la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7, al momento Luca non ha ancora abbandonato il gioco. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.