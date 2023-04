Non solo l’addio a Soraia! Luca Salatino avrebbe chiuso i rapporti anche con Matteo Ranieri: l’indiscrezione

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2023

Non ci sarebbero più rapporti di amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri

Luca Salatino e Matteo Ranieri si sono conosciuti a Uomini e donne poiché erano entrambi sul trono. Il programma e il fatto di vivere insieme avevano fatto nascere tra loro una strettissima amicizia, nonostante fossero persone con abitudini e caratteri diversi. E forse era stato proprio questo a renderli così uniti.

Ma con l’ingresso si Luca nella Casa del GF Vip 7, era venuto fuori che i due avevano litigato. Tra speculazioni e rumor vari sul motivo di questo litigio, proprio Matteo a novembre alla fine aveva rotto il silenzio e aveva chiarito la situazione. Queste le dichiarazioni che aveva lasciato, negando la fine dell’amicizia e parlando solo di un litigio:

“L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello. Luca è una persona particolare, lui mi diceva sempre: ‘Ahó, io so strano lo sai Mattè’. È davvero strano, ma è una brava persona. Sono sicuro che sconfiggerà ogni paura, ogni demone, come ha sempre fatto. Mi manca molto. Guardo spesso i nostri video e le nostre foto di quando stavamo in casa a Roma. Lo penso sempre e il fatto che io non mi sia mai esposto sui social verso di lui è stato solo per rispetto, per evitare di mettermi in mezzo al suo percorso. Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando”.

Quindi Matteo Ranieri stava aspettando Luca Salatino fuori dal reality, probabilmente anche per chiarire e riallacciare i rapporti. Ma questo chiarimento a quanto pare non è arrivato. Nessuno riavvicinamento, anche dopo la fine della relazione con la fidanzata Soraia. Amedeo Venza, infatti, ha scritto sul suo profilo Instagram: “In tanti si chiedono come mai i due non abbiano più avuto modo di parlarsi o di vedersi… Pare che da quando Luca è uscito dal GF Vip abbia deciso di non aver alcun tipo di rapporto con il suo ormai ex amico nonostante Matteo avesse chiesto un chiarimento… Quindi tra i due l’amicizia è decisamente terminata!”