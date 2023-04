Ilary Blasi e quel gesto eloquente in risposta a tutti i rumor (e alle critiche) degli ultimi giorni

NEWS

Debora Parigi | 19 Aprile 2023

Il gesto di risposta di Ilary Blasi a chi l’ha criticata

Lunedì 17 aprile è partita la nuova edizione dell‘Isola dei famosi che ha visto ancora una volta alla conduzione Ilary Blasi. Confermato anche Alvin come inviato dall’isola. E in studio se da una parte abbiamo ritrovato Vladimir Luxuria, dall’altra Nicola Savino è stato sostituito da Enrico Papi.

Appena partita la prima puntata del reality, la conduttrice ha fatto un discorso che è stata una vera e propria frecciatina alla fine della sua lunga relazione con Francesco Totti. Ilary ha detto: “Tante cose sono cambiate: come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più”. Tutti hanno appunto pensato all’ex marito, ma la Blasi ha continuato dicendo: “Parlo di Nicola Savino”.

Una battuta che ha fatto sorridere molti, ma che ha anche mosso delle critiche. Sul web, infatti, c’è chi non si è fatto una risata, ma è andato contro questa frase trovandola di cattivo gusto. A distanza di alcuni giorni Ilary Blasi sembra aver dato una risposta a tutti questi commenti. E l’ha fatto senza tanti giri di parole, ma con un gesto decisamente eloquente.

Nelle storie sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato un selfie con il dito indice sulle labbra e con scritto: “Shh!”. Un gesto, una sola parola e un significato chiarissimoche pare proprio imdirizzato a chi ha fatto polemica su quelle frecciatine. La conduttrice, infatti, invita a fare silenzio e probabilmente anche a non infastidirla sulla sua vita.

La seconda puntata dell’Isola dei famosi 2023 andrà in onda lunedì 24 aprile. Ricordiamo, infatti, che è previsto un solo appuntamento settimanale.