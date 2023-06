NEWS

Andrea Sanna | 19 Giugno 2023

Luca Salatino è fidanzato?

Si torna a parlare di Luca Salatino. E no, non si tratta di un ipotetico ritorno di fiamma con Soraia Ceruti, della quale era perdutamente innamorati. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe ritrovato l’amore e oggi è felicemente fidanzato.

La notizia è giunta dal canale Telegram di Fabrizio Corona, che ha ricevuto questa segnalazione sullo chef. L’ex vippone secondo il rumor sarebbe stato pizzicato a scambiarsi teneri baci con una ragazza ai Fori Imperiali di Roma. Ragazza di cui però al momento non conosciamo l’identità.

In ogni caso Luca Salatino non ha confermato o smentito la notizia, anche se ora sembra aver deciso di voltare pagina. In tutti i sensi. Come annunciato, infatti, Salatino è tornato a fare il lavoro che ama (e ha un nuovo ruolo in un noto ristorante romano). Ma si è ritrovato anche con l’amico Matteo Ranieri, con cui aveva chiuso i rapporti. Se i gossip dovessero essere confermati ora Luca ha anche un nuovo amore.

Solo lo scorso aprile Luca Salatino annunciava insieme a Soraia Ceruti la loro rottura dopo nemmeno un anno di relazione. Accaduto che ha lasciato sorpresi in tanti, specie dopo le tante dimostrazioni d’amore del ragazzo nella Casa del Grande Fratello Vip. Spesso infatti l’ex vippone trascorreva le giornate a parlare di Soraia Ceruti e piangere perché ne avvertiva la mancanza. Situazione che aveva portato poi al suo ritiro.

Da lì a poco però i due si sono via via allontanati, tanto da arrivare a un punto di non ritorno. Luca Salatino ha confidato di aver sofferto molto per questa situazione, spiegando però di volersi riprendere dedicandosi al lavoro e agli amici, tra cui come dicevamo proprio Matteo.

Oggi Luca Salatino e Matteo Ranieri, come mostrato anche sui social, sembrano essere davvero più affiatati che mai. Spesso fanno serata insieme e non mancano occasione di postare contenuti sui loro profili ufficiali. Sull’amore, invece, Luca per ora non si esprime, ma i gossip non mancano!