Nicolò Figini | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

La lamentela di Nicole Murgia

Ieri sera Edoardo Donnamaria ha dovuto affrontare un duro provvedimento da parte del Grande Fratello Vip. Proprio di questo si è lamentata la sua amica Nicole Murgia, eliminata dal reality poco tempo fa. Ma cos’è successo? Il conduttore alcuni giorni prima aveva avvertito i vipponi di non essere più eccessivi nella volgarità e nei modo di fare verso gli altri dentro la casa.

Il volto di Forum non ha rispettato il nuovo regolamento e ha reagito abbastanza male nei confronti di Antonella Fiordelisi durante un litigio. Per tale motivo gli è stata letta la seguente lettera:

“Come sapete tutti molto bene in questi mesi siamo intervenuti per degli atteggiamenti fuori controllo e un linguaggio molto volgare. Voi dite che non le parolacce non sono un problema, ma invece lo sono. Ci sono anziani e bambini che vi seguono. Siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare. Dopo il mio ultimo richiamo di pochi giorni fa, mentre preparavi un panino, hai avuto un atteggiamento aggressivo contro Antonella. Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

A prendere le difese di Edoardo Donnamaria ci ha penato anche Nicole Murgia, la quale dopo aver visto il video incriminato ha espresso tutta la sua sorpresa. Secondo l’attrice, infatti, quell’atteggiamento non sarebbe abbastanza grave da giustificare la sua eliminazione. Qui sotto la reazione tra le sue Stories su Instagram.

La reazione di Nicole Murgia alla squalifica di Edoardo Donnamaria

Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Edoardo se lo meritava oppure no? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.