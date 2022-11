Luca Salatino scompare per ore: l’ex tronista si ritira dal GF Vip?

NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Novembre 2022

GF Vip 7

Luca Salatino potrebbe ritirarsi dal GF Vip 7

Luca Salatino è di nuovo in crisi. Nonostante nel corso dell’ultima diretta del GF Vip 7 l’ex tronista abbia promesso alla sua fidanzata Soria Ceruti di cambiare atteggiamento, e di non essere sempre triste, poche ore fa il Vippone è stato assalito nuovamente dallo sconforto. Luca è infatti scoppiato nuovamente in lacrime e ha manifestato la voglia di lasciare la casa per tornare dalla sua compagna. Sfogandosi con i suoi compagni così Salatino ha affermato:

“Sto male non ce la faccio più. Sono stanco. Lo sai io di che ho bisogno? Che viene lei, mi abbraccia e mi porta via. Sarebbe la cosa più bella che potrebbe fare per me”.

Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Ieri sera infatti Luca Salatino è scomparso per diverse ore e a quel punto i più si sono convinti che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse abbandonato la casa. Tuttavia poco dopo il Vippone è riapparso, e ha affermato di essere stato per molto tempo in confessionale, probabilmente a chiacchierare con la produzione. Secondo il pensiero degli utenti dunque Luca avrebbe parlato dell’ipotesi di ritirarsi dal GF Vip 7, e secondo la maggior parte del web nel corso della prossima diretta del reality, in onda su Canale 5 domani sera, potrebbe lasciare definitivamente il programma.

Attualmente precisiamo però che si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi provenienti dal pubblico, e non c’è alcuna prova concreta in merito al possibile ritiro di Salatino dal GF Vip 7. Nel mentre in molti, stufi del comportamento dell’ex tronista, hanno anche duramente attaccato Luca. Ma cosa accadrà dunque nelle prossime ore. Nel corso della prossima diretta il Vippone potrebbe davvero lasciare il programma a due mesi dall’inizio del suo percorso? Non resta che attendere domani sera per scoprirlo.