In lacrime dopo il furto subito, Luca Tommassini si è sfogato sui suoi social: “Spariti anche i miei gatti, loro sono la mia famiglia”, ha detto visibilmente provato dall’accaduto.

Luca Tommassini in lacrime dopo il furto

Non c’è pace per Luca Tommassini in questi ultimi giorni. Il coreografo e ballerino, di recente impegnato su vari fronti e progetti, si trova a vivere un vero e proprio incubo dopo il furto subito mentre lui si trovava all’estero.

Sui social aveva raccontato della scomparsa di alcuni oggetti importanti per lui, alcuni affettivi, ma ora su Instagram ha parlato anche della sparizione dei suoi 12 gatti. Con un video su Instagram, in lacrime, Luca Tommassini ha rivelato:

“Quando ho preso casa in campagna pensavo di costruire una famiglia, finalmente il nido del quale del quale facevano parte anche dodici gatti. Ne ho ritrovati 4, grazie a telefonate e chiamandoli per nome, ma mancano 8 all’appello. Magari sono spaventati. Eccomi, lacrimucce condivise sui social. Si fa? Sti ca**i”.

Ora la speranza è che Luca Tommassini possa riuscire finalmente a trovare i suoi amati gatti che mancano all’appello e che nessuno abbia fatto loro del male.

Lo sfogo di Tommassini

Il coreografo nei giorni scorsi si era sfogato sui suoi social con un video, mentre parlava del furto di cui è stato vittima. Luca Tommassini ha raccontato di avere una casa a quattro piani, dunque il danno è stato letteralmente ovunque. Per lavoro purtroppo si trovava lontano da casa e dunque non ha potuto fare ritorno a casa prima.

“(…) Ma questa volta è dura pensare che dovrò tornare per fare la conta di tutto quello che non c’è più. Si sono attaccati a tutto, ovviamente alle casseforti ma pure alle mie scarpe, camicie e mutande. La cosa che fa più male, dove sono crollato in un pianto, sono i miei cassetti del cuore, quelli vicino al mio lato del letto, lì dove tenevo ogni piccolo oggetto appartenuto alle persone che ho amato e voluto bene nella mia vita”, ha confidato Luca Tommassini nel suo racconto.

Ed è qui che ha svelato il furto della collana con la piccola croce del suo papà, unico ricordo che aveva di lui, e l’anello di sua nonna. All’appello sarebbero sparite anche tantissime cose dei suoi collaboratori e artisti. Sebbene tenesse chiuso tutto con un lucchetto, i ladri sono stati astuti e sono riusciti a sottrargli tutto.

Triste e sconsolato per quanto successo, ci si augura che Luca Tommassini possa riuscire a tornare in possesso dei suoi beni più cari.