No, Fedez e Tony Effe non hanno fatto pace! Almeno da quel che ci risulta. A Milano, in via Ventimiglia, però uno street artist ha realizzato un particolare murales in cui i due artisti si baciano sulle labbra. Colui che ha realizzato l’opera ha immaginato un momento tra i rapper al Festival di Sanremo 2025, dove entrambi parteciperanno.

Il murales di Fedez e Tony Effe che si baciano

Fedez e Tony Effe sono tra i personaggi più chiacchierati del momento, tra dissing e scontri a distanza (che hanno coinvolto anche Chiara Ferragni e altre ex) fino all’annuncio che entrambi saranno in gara al Festival di Sanremo 2025.

Ma adesso i due rapper sono al centro delle chiacchiere per un altro motivo, a causa di un’opera d’arte resa nota dallo street artist, TVBoy. Un particolare murales che ha suscitato diverse reazioni sui social, dalle più ironiche alle più critiche. Ma per quale motivo?

Nell’opera realizzata da TVBoy in via Ventimiglia a Milano, si vedono Fedez e Tony Effe scambiarsi un bacio in bocca. Dietro di loro a fare da sfondo un cuore rosso.

La foto del murales su Fedez e Tony Effe.png

A fare da didascalia all’immagine una scritta: “Tony Effe e Fedez sorpresi mentre si preparano per Sanremo. Via Ventimiglia, Milano”, questa la frase scelta dall’artista palermitano e che accompagna l’opera.

Come vi abbiamo detto la realizzazione di questo murales non è passata inosservata. Ha fatto il pieno di like e numerosi commenti. “Da dissing a kissing è un attimo”, è solo uno dei tanti. Questo è quanto ha scritto da qualcuno che non è riuscito a non fare una battuta dopo l’immagine emersa sul web.

Al momento né Fedez né Tony Effe hanno reagito sui social, ma non è escluso possano magari dire qualcosa o fare battute come già capitato in passato tra un dissing e un altro.