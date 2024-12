Da 10 anni è vittima di uno stalker, solo oggi però ha rivelato tutto. Il monologo dell’attore Lorenzo Richelmy a Le Iene: “Mi ha mandato 27.432 messaggi tra lusinghe, insulti e offese”.

La rivelazione di Lorenzo Richelmy

Recentemente anche tra i vip sono tanti i casi di stalking di cui si sta parlando. L’argomento l’abbiamo affrontato con Sophie Codegoni, che recentemente ha denunciato l’ex Alessandro Basciano, così come Manuel Bortuzzo che ha fatto lo stesso con l’ex Lulù Selassié. Solo ieri a Le Iene l’attore Lorenzo Richelmy ha confidato per la prima volta di essere vittima di stalking da ben 10 anni. Un incubo.

LEGGI ANCHE: Guillermo Mariotto potrebbe non tornare a Ballando con le Stelle

Nel suo lungo racconto Lorenzo Richelmy ha rivelato di aver ricevuto numerosissimi messaggi, prima d’amore e poi di odio, tra lusinghe e insulti, ma anche la ricezione di immagini spinte senza consenso. A tutti questi messaggi pare che l’attore non abbia mai risposto, anche se sarebbe servito a poco, vista l’insistenza di questa persona. Uno degli ultimi sms risalirebbe addirittura a pochi giorni fa. Dopo tanto tempo ha così deciso di intervenire attivamente e sporgere denuncia.

«27.432 messaggi, in 10 anni mi hai mandato 27.432 messaggi. Ho fatto il calcolo: sono 7 messaggi e mezzo al giorno. Avrei voluto leggerli tutti, ma non ce l’ho fatta, non per la quantità, per il contenuto”. Lorenzo RIchelmy ha proseguito: “Mi sono fatto aiutare da chat gpt. Di questi 27.432 messaggi, 11.300 sono messaggi di odio, 7.006 sono messaggi d’amore. 6.325 sono messaggi neutri, 1.290 emoticon, 1000 foto a sfondo erotico, 410 foto a sfondo erotico con te come soggetto, 101 brani musicali».

Numeri e contenuti che solo a pensarci vengono i brividi per l’insistenza con cui sono stati inviati. Ma stavolta Lorenzo Richelmy ha deciso di raccontare tutto. L’attore ha fatto sapere che sempre grazie all’intelligenza artificiale ha scoperto che tra le parole più usate dal suo stalker c’è la parola “amore” con 14.612 risultati, ma anche “cucciolo” con 9314 risultati, e “t***a” con 6000 risultati.

Ma ci sarebbero anche verbi e parole spinte come “leccare” che sembra comparire (con tutte le desinenze comprese) per ben 3.726 volte. Lorenzo Richelmy, però, come detto, ha sempre evitato di rispondere:

“Allora ho deciso di rispondere all’ultimo, su Telegram, l’unica chat che ti permette ancora di scrivermi: 29 novembre 2024, “Sei la mia t***a più lurida”. Tranquillo, non lo faccio il tuo nome. Ti ho già denunciato», ha chiuso Lorenzo Richelmy che per la prima volta si è messo a nudo su un tema così delicato come lo stalking.