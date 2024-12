A Verissimo Silvia Toffanin ha intervistato la sorella di Giulia Tramontano e non è riuscita a trattenere le lacrime: “Non è giusto”, ha detto la conduttrice visibilmente toccata.

Silvia Toffanin in lacrime durante l’intervista

Oggi poco dopo l’intensa puntata di Amici, è arrivato puntuale alle 16:00 l’appuntamento con Verissimo. La trasmissione di Silvia Toffanin tra i suoi ospiti ha visto anche la presenza di Chiara Tramontano, sorella di Giulia che, come noto, è stata brutalmente uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza.

La conduttrice nel corso dell’intervista ha ripercorso insieme a Chiara Tramontano tutte le tappe dell’accaduto e non è riuscita a trattenere le lacrime. Silvia Toffanin, da sempre molto sensibile e vicina a queste storie, non è riuscita a restare indifferente.

Silvia Toffanin ha manifestato la sua commozione per tutta la durata della chiacchierata, lasciandosi andare a un “Non è giusto”, non capacitandosi ancora di come sia potuta accadere una cosa del genere.

“Ancora oggi, a volte, mi chiedo come sia successo a noi. Ancora oggi non so come sia possibile che mia sorella – così sensibile – non abbia potuto vedere il male che c’era in quell’essere che non riesco a chiamare uomo perché è quanto di più lontano c’è dall’umanità”, ha dichiarato Chiara Tramontano ai microfoni della trasmissione di Silvia Toffanin.

Nel suo racconto Chiara ha anche dichiarato di aver espresso spesso dubbi a sua sorella Giulia per le bugie dette dal compagno, ma mai e poi mai avrebbe potuto immaginare un epilogo di questo tipo: “Credevo all’inizio che si fosse allontanata volontariamente oppure che si fosse fatta del male, ma non questo”.

Chiara Tramontano ha confidato a Silvia Toffanin, visibilmente toccata dal racconto, di non accettare la scomparsa di sua sorella e del bimbo che portava in grembo, nemmeno dopo la sentenza: “Non lenisce il dolore. Trovo ancora assurdo che mia sorella sia sotterrata e trovo assurdo di non aver conosciuto mio nipote”.

A Chiara e a tutta la sua famiglia, giunga il nostro abbraccio.