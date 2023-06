NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Le parole di Luca Vetrone

Manca ormai sempre meno alla finale de L’Isola dei Famosi 2023, e tra pochi giorni scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del reality show. In queste ore nel mentre ad attaccare Nathaly Caldonazzo è stato Luca Vetrone. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Come è noto ormai l’attrice sembrerebbe essere sola contro tutti, e di recente si è scontrata spesso con diversi naufraghi. Solo poche ore fa come se non bastasse proprio Luca, scagliandosi contro Nathaly, ha rivelato un retroscena inedito, ammettendo di aver beccato la Caldonazzo in piena notte mentre rubava della minestra, lasciando quasi spegnere il fuoco.

A quel punto Luca Vetrone ha raccontato l’accaduto a Gian Maria Sainato e ad Alessandra Drusian, e in merito ha affermato:

“Ieri notte mi scappava e mi sono alzato. Mi sono messo a fare i bisogni e ho visto Nathaly che si è allontanata e si è nascosta dietro al totem. Come se non si volesse far vedere da nessuno. Io ho fatto finta di nulla. Dopo essermi steso ho visto che è tornata alla pentola. L’ho osservata e si è presa della minestra. Ha preso la pentola, l’ha spostata ed è andata via. Il fuoco stava morendo. Mi sono alzato e ho trovato il fuoco quasi spento. Adesso che torna devo parlarle. Sto cercando il momento giusto per dirle che l’ho beccata. Lei usa il fuoco e lo fa spegnere. Il fuoco è un bene primario. Poi è bugiarda, dice che non è vero. Ma è lei che lo fa spegnere”.

Poco dopo così Luca Vetrone ha deciso di affrontare Nathaly Caldonazzo, rivelando di averla beccata a rubare della minestra. Senza dubbio ormai l’attrice si è ritrovata l’intero gruppo contro, e di certo in molti si chiedono cosa accadrà in questi ultimi giorni di gioco.