Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Nathaly Caldonazzo vs Andrea Lo Cicero

Non mancano le tensioni stasera a L’Isola dei Famosi 2023. Siamo infatti a tre settimane dalla finale di questa edizione e ormai è tempo di far cadere le maschere. Nel corso della diretta così c’è stato uno scontro di fuoco tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero, che come sappiamo non hanno mai avuto un bel rapporto. Fin dal primo momento in Honduras infatti tra l’attrice e lo chef non sono mancate le scintille, e spesso i due naufraghi si sono duramente scontrati e tra loro sono volate parole grosse. Nel corso della diretta di questa sera così Nathaly e Andrea hanno avuto modo di affrontarsi nuovamente, ma anche stavolta le tensioni sono salite alle stelle.

Fin da subito infatti i toni si sono scaldati, e la Caldonazzo e Lo Cicero hanno iniziato ad accusarsi a vicenda, tra insulti e offese reciproche, venendo anche ripresi da Alvin. Entrambi tuttavia hanno avuto modo di dire la loro opinione, ma naturalmente non si è arrivati a un chiarimento.

“Infatti non fai più niente” 🔥 Andrea ne ha da dire #Isola pic.twitter.com/omYkdEUUcG — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

Pare evidente dunque che tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero non ci siano punti di incontro, e in molti si chiedono cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni. In vista degli ultimi giorni in Honduras l’attrice e lo chef riusciranno a convivere pacificamente?

Non resta che attendere per scoprirlo.