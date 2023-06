NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Giugno 2023

Ecco chi è la nuova fiamma di Luca Vismara

Sono trascorsi alcuni anni da quando Luca Vismara ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Come in molti ricorderanno il cantante venne eliminato a un passo dall’inizio del Serale, tuttavia nonostante la fine della sua esperienza all’interno del talent show non ha mai abbandonato la musica. Successivamente Luca è entrato anche a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, e proprio in questa occasione ha conquistato il cuore del pubblico. In Honduras infatti Vismara si è messo in gioco senza filtri, diventando in breve uno dei protagonisti più amati e sostenuti del reality show di Canale 5.

In queste ore intanto qualcosa ha riportato il cantante al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Sui social infatti Luca Vismara ha presentato il suo nuovo fidanzato, e in breve lo scatto ha fatto il giro del web. Ma chi è il compagno dell’ex naufrago? Vediamo quello che sappiamo sul suo conto. La nuova fiamma di Luca è il ballerino Peter Seggio, 21 anni, e i due fanno coppia fissa da diversi mesi. Tuttavia solo in queste ore, in occasione del mese del Pride, Vismara ha ufficializzato la sua relazione, postando un dolce scatto in cui bacia il suo fidanzato. Come se non bastasse il cantante ha aggiunto:

“Hai paura dell’amore solo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente”.

In queste ore dunque le foto di Luca Vismara e del suo fidanzato Peter stanno facendo il giro del web, e già in molti si stanno congratulando con questa splendida coppia. Anche noi di Novella2000.it ci uniamo nel fare un enorme in bocca al lupo all’ex protagonista de L’Isola dei Famosi e al suo compagno.