Nicolò Figini | 29 Giugno 2023

GF Vip 7

Frecciatine tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo?

Ormai la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra essere proprio giunta al capolinea. Ci hanno provato in tutti i modi ma qualcosa tra loro non sembra funzionare e a parlarne per prima, sfogandosi sui social, è stata proprio l’ex vippona:

“Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata sinceramente. E vedere non si immedesimano in quello che ho fatto e continuo a fare per lui, mi fa stare male. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è e mi sta raggiungendo Ilenia. Una cosa sono i social, una è la vita privata. Farmi trattare così, dopo che ho dato tutto e la amo, anche no. Rispettate questo momento e non scrivetemi. Perché tutto è partito da lui. Io quando tengo a una persona do tutto.

Sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL e poi mi tratta di m***a anche meno. Non sono così. Ci ho messo tutto in questa storia e ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta di proposito così perché vuole questo. Pensa a fare il cantante e va bene, glielo facciamo fare. Detto questo non fatemi più domande su Edoardo e io non posso più stare male così”.

In queste ore, inoltre, i fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono accordi di alcuni movimenti sui rispettivi profili social. Si ipotizza che i due abbiano cominciato a lanciarsi delle frecciatine senza menzionare l’altra persona direttamente. Antonella ha pubblicato:

“Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito. A chi ti ha mentito mentiranno. Chi ti ha illuso verrà illuso. Chi ti ha offeso verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”.

Dal canto suo, invece, Donnamaria ha messo un mi piace alla frase “potevi valerne la pene, ma hai preferito farla“. Continuate a seguirci per scoprire tante altre news e come finirà questa storia.