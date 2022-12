NEWS

Nicolò Figini | 21 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il bacio di Luciano Punzo a una vippona

Luciano Punzo ormai è stato eliminato da un po’ di tempo dal Grande Fratello Vip. Lui è entrato e ha legato con alcune vippone. Tra queste possiamo citare Giaele De Donà e Patrizia Rossetti. In queste ore è stata pubblicata una sua intervista durante la quale ha parlato della sua esperienza e del suo rapporto con Manuela Carriero. Partendo da quest’ultimo punto ha finalmente messo in chiaro, una volta per tutte, che tra loro è finita. Ora lei abita a Milano e lui sta a Napoli continuando la vita con la figlia.

In merito al reality, invece, ha detto si sperare che a vincere possa essere George Ciupilan. Il ragazzo gli sta molto simpatico e pensa sia una gran brava persona. Successivamente ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata. A Casa Pipol, infatti, ha svelato di avere baciato una vippona. Anche se questa scena non è mai andata in onda e il pubblico non ha mai avuto la possibilità di vederla. Queste le sue parole:

“Nella casa mi intrigava Nikita. Lei era orientata su Onestini. […] Io andavo d’accordo con tutte le ragazze lì dentro, ma se non mi scatta non riesco a fingere. […] Con Patrizia non c’è stato mai niente, solo una cosa. Io mi ero travestito da sirena e abbiamo scherzato. Nel confessionale parliamo e ci baciamo in maniera amichevole. Era un bacio a stampo. Non abbiamo limonato, un bacio affettuoso“.

Questo momento tra Luciano Punzo e Patrizia Rossetti non è mai andato in onda. Tra loro non c’è del tenero. Ricordiamo infatti che il contesto era quello di una festa in maschera in cui tutti ridevano e scherzavano tra loro. Seguiteci per non perdere tante altre news e confessioni dei concorrenti che usciranno nel corso delle prossime settimane.